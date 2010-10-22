Коэнзим q10 относится к ферментам, который «несет ответственность» за молодость и здоровье человеческого организма. Открыв его получение и изучив функции в процессах обмена веществ, Питер Митчел получил Нобелевскую премию. Произошло знаменательное событие в 1957 году, тогда же коэнзим получил второе название — убихинон. Он синтезируется организмом и по форме является псевдовитамином, поскольку его состав близок к витаминам К и Е.Пока человек молод, в его организме синтезируется достаточное количество коэнзима — по 250–300 мг ежесуточно. Но после 25 лет запускаются естественные возрастные изменения, поэтому убидекаренона уже не хватает для поддержания молодости. Приходится добавлять в рацион больше продуктов, богатых полезным компонентом, а некоторым необходимо принимать биодобавки.О недостатке коэнзима Q10 говорит быстрая утомляемость, проблемы с работой сердца, плохое заживление ран, слабый иммунитет. Но такие симптомы могут свидетельствовать и о серьезных заболеваниях, поэтому сначала нужно пройти обследование. Если болезней нет, а самочувствие не улучшается, коэнзим Q10 поможет его восстановить.Пищевые источники — хороший вариант для тех, у кого незначительно уменьшилась выработка убидекаренона или дефицит еще не сильно выражен. Подробнее о источниках Q10