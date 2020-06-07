Примитивно о создании и редактировании видео

Ну и то, что получилось в итоге:Само собой, что это не "крутой" видеомонтаж, такая цель и не преследовалась, это просто намек на то, что если вам это интересно, то всегда стоит попробовать. А опыт и "крутость" придут со временем. И еще - не обязательно использовать тот редактор, который показан здесь. Все видеоредакторы очень похожи по построению и принципы работы в них одинаковы. И каждый со временем выберет тот редактор, который ему покажется более удобным...