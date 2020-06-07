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Paul Bor,
07-06-2020 15:24
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Примитивно о создании и редактировании видео



Ну и то, что получилось в итоге:



Само собой, что это не "крутой" видеомонтаж, такая цель и не преследовалась, это просто намек на то, что если вам это интересно, то всегда стоит попробовать. А опыт и "крутость" придут со временем. И еще - не обязательно использовать тот редактор, который показан здесь. Все видеоредакторы очень похожи по построению и принципы работы в них одинаковы. И каждый со временем выберет тот редактор, который ему покажется более удобным...
Tags: Мультимедиа, Pavel Bor, видео

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Олег      07-06-2020 15:59 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
Возвращаясь к вопросу выбора редактора...с чего начинать.
Как говорится, почуствуй разницу )



То есть сделать можно и в простом, но насколько удобнее и быстрее.
Ираида .      07-06-2020 17:00 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
Невозможно посмотреть - виснет видео. Пришлось скачать, чтобы посмотреть.
Да, хорошо тыкать, когда знаешь что и куда тыкать. Я только в Прошоу более-менее могу разбираться.
Юрий Агеев      07-06-2020 17:41 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
Как несколько лет назад выбрал PSP, так больше ничего не надо уже. Хватает и возможностей и эффектов различных.
Рыбак .      07-06-2020 18:50 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
Спасибо, наконец-то увидел, как заполняются чёрные поля.
Viktorij Lashhehova      07-06-2020 22:45 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
А что в настройках редактора нет флажков,почему надо мышью все тыкать?Точность стыковки ниже получится.хоть в по кадровом режиме,хоть во временном. Все не так сложно,я тоже пробовала ролики делать.правда в другом редакторе. Но в итоге нормально. Только надо из живого видео ролики делать,сейчас и смартфоны и фотики видео записывают... с на них и тренируйтесь,интересней и полезней для вас выйдет.
Анатолий viprus      08-06-2020 14:51 (link)
Re: Примитивно о создании и редактировании видео
Добавлю и я своё "лыко в строку" )))

https://www.youtube.com/wat...

Может кому понравится )) Там справа плейлист несколько начальных уроков. Главное прога бесплатная. ))


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