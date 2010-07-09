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Архангельские новеллы. ЧАСТЬ2

лилия захарова 142
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Утреннее состояние
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Сейчас бы вот так время провести, а не на работу собираться
Супер топ 7 325
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Работа в радость
Супер топ 2 708
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Отвлекающий маневр
Супер топ 2 364
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От размера этого лифта как-то не по себе
Супер топ 2 238
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Невозможное возможно!
Супер топ 1 656
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Не забываем про утренний уход
Супер топ 1 361
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Нашли себе новый дом
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Напарники
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На выходных ничего другого и не нужно
Супер топ 1 387
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Любитель дыни
Супер топ 1 020
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Лепота то какая!
Супер топ 1 053
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Коты в отпуске
Супер топ 964
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Когда не выспался и принимаешь утром душ перед работой
Супер топ 1 042
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Как я провел выходные
Супер топ 973
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Каждый день одно и то же
Супер топ 816
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Добился своего
Супер топ 799
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Вот это романтика!
Супер топ 749
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В чем дело?!
Супер топ 838
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Бодрящая утренняя прогулка
Супер топ 788
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Художник, выходящий за рамки стандартного мышления
Супер топ 708
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Ух, как же я люблю снег!
Супер топ 763
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