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Архангельские новеллы. ЧАСТЬ2
лилия захарова
142
09.07.2010
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Утреннее состояние
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20.01.2025
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Сейчас бы вот так время провести, а не на работу собираться
Супер топ
7 325
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Работа в радость
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20.01.2025
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Отвлекающий маневр
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20.01.2025
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От размера этого лифта как-то не по себе
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20.01.2025
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Невозможное возможно!
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Не забываем про утренний уход
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Нашли себе новый дом
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Напарники
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На выходных ничего другого и не нужно
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Любитель дыни
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Лепота то какая!
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20.01.2025
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Коты в отпуске
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Когда не выспался и принимаешь утром душ перед работой
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Как я провел выходные
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Каждый день одно и то же
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Добился своего
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Вот это романтика!
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В чем дело?!
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Бодрящая утренняя прогулка
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Художник, выходящий за рамки стандартного мышления
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Ух, как же я люблю снег!
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