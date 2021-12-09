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►▒"Записки сумасшедшего следователя" Елена Топильская

►▒"Записки сумасшедшего следователя" Елена Топильская

Ольга Байорене
аудиокнига
152 9 December 2021 at 13:05

Елена Топильская – следователь, раскрутившая многие громкие дела, кандидат юридических наук, известная писательница, автор сценариев всеми любимых телесериалов «Тайны следствия» и просто обаятельная женщина – рассказывает о занимательных случаях из судебной практики и о громких уголовных делах, неоднократно становившихся объектами внимания средств массовой информации. Начинается все довольно радужно: разные курьезные случаи, забавные ситуации (в том числе, и преступления), смешные рабочие моменты. Но ближе к концу маленькие занимательные истории превращаются в серьезные дела: заказные убийства, маньяки, оборотни в погонах и прочая «радость»… // Читает Яна Швец. Жанр: Полицейские детективы Здесь вы можете слушать онлайн mp3 бесплатно и без регистрации.

Музыка 14
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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Елена Топильская
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  3. ►▒"Записки сумасшедшего следователя" Елена Топильская